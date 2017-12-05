Daily arrest report for December 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/4/17
|BROWN, JOSEPH TYLER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/4/17
|GARTRELL, ERIC CHRISTOPHER
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/4/17
|GRAMMER, JACOB ALLEN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|12/4/17
|HARRISON, CYNTHIA MARIE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED ON CITATION
|12/4/17
|LITTLE, BRENT WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/4/17
|LITTLE, BRENT WAYNE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/4/17
|MYERS, TIFFANY RENEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/4/17
|PAULEY, RICKEY JAMES
|THEFT-SCHEME: LESS $1000
|HELD AT CCDC
|12/4/17
|PEREZ-TEO, ESAU
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/4/17
|ROBERTSON, TIMOTHY CHARLES
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/4/17
|ROCKWELL, HARVEY DENTON III
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/4/17
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|DISPLAY SUSPENDED LIC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/17
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|POSSESSION OF SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/17
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/17
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/17
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/17
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/17
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/17
|SHRIVER, JAMES MCSHERRY IV
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/17
|SKOWRON, THOMAS RYAN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC