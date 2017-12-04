Daily arrest report for December 3, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/3/17
|CHARLES, JIMMY LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/3/17
|FLEMING, SVETLANA YADVIGA
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/3/17
|FLEMING, SVETLANA YADVIGA
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/3/17
|FLEMING, SVETLANA YADVIGA
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/3/17
|HAGAN, ANDREW DANIEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/17
|HAGAN, ANDREW DANIEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/17
|HOWARD, STACEY LYNN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/17
|HOWARD, STACEY LYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE