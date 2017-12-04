Daily arrest report for December 3, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/3/17CHARLES, JIMMY LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/3/17FLEMING, SVETLANA YADVIGATHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
12/3/17FLEMING, SVETLANA YADVIGATHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
12/3/17FLEMING, SVETLANA YADVIGATHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
12/3/17HAGAN, ANDREW DANIELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/17HAGAN, ANDREW DANIELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/17HOWARD, STACEY LYNNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/17HOWARD, STACEY LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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