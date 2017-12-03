Daily arrest report for December 2, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/2/17GARLAND, JOSEPH KEVININTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/17GARLAND, JOSEPH KEVINASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/17GOMORA-VILLASENSOR, HECTORDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
12/2/17GOMORA-VILLASENSOR, HECTORDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
12/2/17GOMORA-VILLASENSOR, HECTORDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE 
12/2/17GOMORA-VILLASENSOR, HECTORDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
12/2/17JACKSON, ALFRED JOSEPHTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/17JACKSON, ALFRED JOSEPHTRESPASS-POSTED PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/17JOHNSON, NICKOYA KERRALCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/17MANELLI, GARY LEODRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/17MANELLI, GARY LEODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/17MILLBERRY, RIDGE LOGANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/2/17PLYMPTON, KENNETH LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/2/17SNEAD, DUSTIN LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/2/17SNEAD, DUSTIN LEEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
12/2/17SNEAD, DUSTIN LEEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
12/2/17SNEAD, DUSTIN LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/2/17TURCO, JEFFREY CLAYTON JRFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
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