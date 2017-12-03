Daily arrest report for December 2, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/2/17
|GARLAND, JOSEPH KEVIN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/17
|GARLAND, JOSEPH KEVIN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/17
|GOMORA-VILLASENSOR, HECTOR
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|12/2/17
|GOMORA-VILLASENSOR, HECTOR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|12/2/17
|GOMORA-VILLASENSOR, HECTOR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|12/2/17
|GOMORA-VILLASENSOR, HECTOR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|12/2/17
|JACKSON, ALFRED JOSEPH
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/17
|JACKSON, ALFRED JOSEPH
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/17
|JOHNSON, NICKOYA KERRAL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/17
|MANELLI, GARY LEO
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/17
|MANELLI, GARY LEO
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/17
|MILLBERRY, RIDGE LOGAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/2/17
|PLYMPTON, KENNETH LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/2/17
|SNEAD, DUSTIN LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/2/17
|SNEAD, DUSTIN LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|12/2/17
|SNEAD, DUSTIN LEE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|12/2/17
|SNEAD, DUSTIN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/2/17
|TURCO, JEFFREY CLAYTON JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY