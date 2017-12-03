Daily arrest report for December 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/1/17
|BLAIR, JASON EARL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|BLAIR, JASON EARL
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|BLAIR, JASON EARL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|BLAIR, JASON EARL
|CON-CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|BLANKENSHIP, ASHLEY RYAN
|ILLEGAL POSS AMMO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/17
|BLANKENSHIP, ASHLEY RYAN
|RFL/SHOTGN POSS-DISQUAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/17
|BLANKENSHIP, ASHLEY RYAN
|RIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/17
|BLANKENSHIP, ASHLEY RYAN
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/17
|BLUCHER, BRANDON LEE
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|BROOKS, ALLEN MITCHELL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|BROOKS, ALLEN MITCHELL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|BROWN, ASHLEY ARIN
|THEFT-SCHEME: $100,000 PLUS
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|BURKE, WILLIAM FRANKLIN III
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|BURKE, WILLIAM FRANKLIN III
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|HILL, ANTHONIO WILLIS
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|HOLLAND, KRISTEN BROOKE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|JUSTICE, CARLENE MARIE
|CDS:OBTAIN BY FRAUD
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|JUSTICE, CARLENE MARIE
|COMMON NUISANCE/ADMINISTER CDS
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|NOBLE, JOSEPH SCOTT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|PARKER, KENNETH MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE WHILE TRANSPORTING A MINOR
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|RANKIN, STEVEN LEE
|IMPERSONATE POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|RANKIN, STEVEN LEE
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|RANKIN, STEVEN LEE
|IMPERSONATE POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|READ, WILLIAM LYLE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|SCHOONMAKER, AUSTIN COLLIN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/1/17
|SCHOONMAKER, AUSTIN COLLIN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/1/17
|SCHOONMAKER, AUSTIN COLLIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/1/17
|SCHOONMAKER, AUSTIN COLLIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/1/17
|THOMAS, SANDRA JOSEPHINE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|WILLIAMS, DANA KARYN
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|12/1/17
|WILLIAMS, DANA KARYN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC