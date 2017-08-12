Daily arrest report for August 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/9/17CAMPSON, WILLIAM ARTHUR JRSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
8/9/17DAY, BRENT BRYANTTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
8/9/17DAY, BRENT BRYANTTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
8/9/17DAY, BRENT BRYANTCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
8/9/17DAY, BRENT BRYANTFRAUD IDENT INFO THFT UND $1,000HELD AT CCDC
8/9/17DAY, BRENT BRYANTROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
8/9/17DAY, BRENT BRYANTTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/9/17EPPLEY, RILEY ALLANLITTER/DUMP: UNDER 100 LBSHELD AT CCDC
8/9/17FISHER, JESSETHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED TO OTHER AGENCY
8/9/17FISHER, JESSEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
8/9/17FISHER, JESSEARMED ROBBERYRELEASED TO OTHER AGENCY
8/9/17FISHER, JESSEASSAULT-FIRST DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
8/9/17GARBER, ZACHARY LOUISCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/9/17GARBER, ZACHARY LOUISCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/9/17HOPPLE, KEENAN EVERETTTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/9/17HOPPLE, KEENAN EVERETTWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/9/17HOPPLE, KEENAN EVERETTHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/9/17HOPPLE, KEENAN EVERETTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/9/17HOPPLE, KEENAN EVERETTREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/9/17HOPPLE, KEENAN EVERETTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/9/17HOPPLE, KEENAN EVERETTFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/9/17LOCKE, DARRION JAQUANEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/9/17MONROYLEMUS, CLARENSE STUARDOCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/9/17PEARSON, CANDICE NMNVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
8/9/17POPE, STEPHEN CHRISTOPHERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/9/17POPE, STEPHEN CHRISTOPHERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/9/17ROBERSON, CHARMA RASHAWNTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
8/9/17SCHWIND, MARK EVANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/9/17TINGLER, CHRISTINE SUMMERCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/9/17TOBER, CHAD THOMASASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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