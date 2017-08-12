Daily arrest report for August 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/9/17
|CAMPSON, WILLIAM ARTHUR JR
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|DAY, BRENT BRYANT
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|DAY, BRENT BRYANT
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|DAY, BRENT BRYANT
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|DAY, BRENT BRYANT
|FRAUD IDENT INFO THFT UND $1,000
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|DAY, BRENT BRYANT
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|DAY, BRENT BRYANT
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|EPPLEY, RILEY ALLAN
|LITTER/DUMP: UNDER 100 LBS
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|FISHER, JESSE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/9/17
|FISHER, JESSE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/9/17
|FISHER, JESSE
|ARMED ROBBERY
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/9/17
|FISHER, JESSE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/9/17
|GARBER, ZACHARY LOUIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/9/17
|GARBER, ZACHARY LOUIS
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/9/17
|HOPPLE, KEENAN EVERETT
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/9/17
|HOPPLE, KEENAN EVERETT
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/9/17
|HOPPLE, KEENAN EVERETT
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/9/17
|HOPPLE, KEENAN EVERETT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/9/17
|HOPPLE, KEENAN EVERETT
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/9/17
|HOPPLE, KEENAN EVERETT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/9/17
|HOPPLE, KEENAN EVERETT
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|LOCKE, DARRION JAQUANE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|MONROYLEMUS, CLARENSE STUARDO
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/9/17
|PEARSON, CANDICE NMN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|POPE, STEPHEN CHRISTOPHER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/9/17
|POPE, STEPHEN CHRISTOPHER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/9/17
|ROBERSON, CHARMA RASHAWN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|SCHWIND, MARK EVAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/9/17
|TINGLER, CHRISTINE SUMMER
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/9/17
|TOBER, CHAD THOMAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC