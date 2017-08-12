Daily arrest report for August 8, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/8/17
|ACTON, LAWRENCE R
|ATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|8/8/17
|ALT, JAMES ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/8/17
|DIVVER, MICHAEL RICHARD
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/8/17
|GARLAND, JOSEPH KEVIN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/8/17
|HYATER, KEONNA LASHAWN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/8/17
|MEACHAM, THERESA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/8/17
|MEACHAM, THERESA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|8/8/17
|MEACHAM, THERESA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|8/8/17
|MEACHAM, THERESA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/8/17
|PRESSMAN, DAVID JOSHUA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/8/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|8/8/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC