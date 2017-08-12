Daily arrest report for August 8, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/8/17ACTON, LAWRENCE RATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
8/8/17ALT, JAMES ROBERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/8/17DIVVER, MICHAEL RICHARDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/8/17GARLAND, JOSEPH KEVINVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/8/17HYATER, KEONNA LASHAWNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/8/17MEACHAM, THERESA MARIECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
8/8/17MEACHAM, THERESA MARIECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
8/8/17MEACHAM, THERESA MARIECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
8/8/17MEACHAM, THERESA MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/8/17PRESSMAN, DAVID JOSHUAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/8/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
8/8/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
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