Daily arrest report for August 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/7/17BURKE, WILLIAM FRANKLIN IIIFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/7/17JOHNSON, BYRON EUGENE JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/7/17MASZGAY, JEFFREY SCOTTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/7/17TASKER, JONATHAN ALLEN SRFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/7/17WIDMER, JAMES ACONTEMPT OF CT FOR FAILING TO PAY REQ SUMSRELEASED TO OTHER AGENCY
8/7/17WILLIAMS, JAMES DAVIDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/7/17WILLIAMS, JAMES DAVIDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/7/17WILLIAMS, JAMES DAVIDCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/7/17WILLIAMS, JAMES DAVIDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/7/17WILLIAMS, JAMES DAVIDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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