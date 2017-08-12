Daily arrest report for August 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/7/17
|BURKE, WILLIAM FRANKLIN III
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/7/17
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/7/17
|MASZGAY, JEFFREY SCOTT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/7/17
|TASKER, JONATHAN ALLEN SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/7/17
|WIDMER, JAMES A
|CONTEMPT OF CT FOR FAILING TO PAY REQ SUMS
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/7/17
|WILLIAMS, JAMES DAVID
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/7/17
|WILLIAMS, JAMES DAVID
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/7/17
|WILLIAMS, JAMES DAVID
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/7/17
|WILLIAMS, JAMES DAVID
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/7/17
|WILLIAMS, JAMES DAVID
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE