Daily arrest report for August 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/5/17COLE, SAMANTHA CHASITYTHEFT:$10,000 TO UND $100,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/17COLE, SAMANTHA CHASITYMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/17COLE, SAMANTHA CHASITYUNAUTH REMOVAL OF PROPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/17JOHNSON, BYRON EUGENE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/5/17MCGEE, HANNAH BROOKEFRAUD-PER.IDENT.AVOID PROSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/17MCGEE, HANNAH BROOKEVEH DRIVER GIVING FALSE AND FICTITIOUS NAME TO UNIFORMED POLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/17MCGEE, HANNAH BROOKEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/17MCGEE, HANNAH BROOKEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/5/17MCGEE, HANNAH BROOKEFAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMANDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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