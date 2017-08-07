Daily arrest report for August 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/5/17
|COLE, SAMANTHA CHASITY
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/17
|COLE, SAMANTHA CHASITY
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/17
|COLE, SAMANTHA CHASITY
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/17
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/5/17
|MCGEE, HANNAH BROOKE
|FRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/17
|MCGEE, HANNAH BROOKE
|VEH DRIVER GIVING FALSE AND FICTITIOUS NAME TO UNIFORMED POL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/17
|MCGEE, HANNAH BROOKE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/17
|MCGEE, HANNAH BROOKE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/5/17
|MCGEE, HANNAH BROOKE
|FAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMAND
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE