Daily arrest report for August 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/4/17
|BIVINS, SPENCER ROBERT
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|8/4/17
|BIVINS, SPENCER ROBERT
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|8/4/17
|BURKE, WILLIAM FRANKLIN III
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/4/17
|CONLIN, BARBARA CAITLIN
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED ON BOND
|8/4/17
|CONLIN, BARBARA CAITLIN
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED ON BOND
|8/4/17
|CONLIN, BARBARA CAITLIN
|USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERS
|RELEASED ON BOND
|8/4/17
|CONLIN, BARBARA CAITLIN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/4/17
|CONLIN, BARBARA CAITLIN
|FRAUD ID INFO THFT $1K -<$10K
|RELEASED ON BOND
|8/4/17
|CONLIN, BARBARA CAITLIN
|CRED CARD PERSONATN $1K TO <$10K
|RELEASED ON BOND
|8/4/17
|CONLIN, BARBARA CAITLIN
|OBT PROP BY CNTRFT $1K TO <10K
|RELEASED ON BOND
|8/4/17
|HAYNES, ROBERT LAWRENCE
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|8/4/17
|HOLLAND, KRISTEN BROOKE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/4/17
|LITTRELL, JOSHUA LEE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|8/4/17
|LOOKINGBILL, LAREL LEWIS
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|8/4/17
|LOOKINGBILL, LAREL LEWIS
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|8/4/17
|LOOKINGBILL, LAREL LEWIS
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|8/4/17
|LOOKINGBILL, LAREL LEWIS
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|8/4/17
|NAGEL, MICHAEL JODIE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/4/17
|SELBY, TODD ALLEN
|THEFT-SCHEME: LESS $1000
|HELD AT CCDC
|8/4/17
|TASKER, JONATHAN ALLEN SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC