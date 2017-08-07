Daily arrest report for August 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/4/17BIVINS, SPENCER ROBERTVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
8/4/17BIVINS, SPENCER ROBERTVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
8/4/17BURKE, WILLIAM FRANKLIN IIIFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/4/17CONLIN, BARBARA CAITLINTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED ON BOND
8/4/17CONLIN, BARBARA CAITLINTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED ON BOND
8/4/17CONLIN, BARBARA CAITLINUSE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERSRELEASED ON BOND
8/4/17CONLIN, BARBARA CAITLINCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
8/4/17CONLIN, BARBARA CAITLINFRAUD ID INFO THFT $1K -<$10KRELEASED ON BOND
8/4/17CONLIN, BARBARA CAITLINCRED CARD PERSONATN $1K TO <$10KRELEASED ON BOND
8/4/17CONLIN, BARBARA CAITLINOBT PROP BY CNTRFT $1K TO <10KRELEASED ON BOND
8/4/17HAYNES, ROBERT LAWRENCEDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
8/4/17HOLLAND, KRISTEN BROOKEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/4/17LITTRELL, JOSHUA LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
8/4/17LOOKINGBILL, LAREL LEWISTHEFT: LESS $1,000 VALUE 
8/4/17LOOKINGBILL, LAREL LEWISMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000 
8/4/17LOOKINGBILL, LAREL LEWISBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE 
8/4/17LOOKINGBILL, LAREL LEWISBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL 
8/4/17NAGEL, MICHAEL JODIEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/4/17SELBY, TODD ALLENTHEFT-SCHEME: LESS $1000HELD AT CCDC
8/4/17TASKER, JONATHAN ALLEN SRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
68°