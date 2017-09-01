Daily arrest report for August 31, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/31/17
|CAVELL, DAVID LEE
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/17
|CAVELL, DAVID LEE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/17
|CAVELL, DAVID LEE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/17
|GRUBBS, BILLY JOE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/17
|HIGGS, KENNETH PAUL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/17
|HIGGS, KENNETH PAUL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS:PRODUCTION EQUIPMENT-GENERAL
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS:DISTRIBUTE PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS:IMPORT 5-45 KILO MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|JOCHUM, RAINELLE TERESA
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|MOORE, JONATHAN SHAWN
|MACE/CHEMICAL DEVICE-INTENT/INJURE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/31/17
|MOORE, JONATHAN SHAWN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/31/17
|MOORE, JONATHAN SHAWN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/31/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|CDS:PRODUCTION EQUIPMENT-GENERAL
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|CDS:DISTRIBUTE PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|CDS:IMPORT 5-45 KILO MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/31/17
|OKOREN, RYAN JOSEPH
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|8/31/17
|STEAD, JONATHAN MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/31/17
|TRAKNEY, MARLENE MARIE
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC