Daily arrest report for August 29, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/29/17
|DZIKOWSKI, PATRICK DEVLIN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|DZIKOWSKI, PATRICK DEVLIN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|DZIKOWSKI, PATRICK DEVLIN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|DZIKOWSKI, PATRICK DEVLIN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|HARNISH, CHRISTINE NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|HARNISH, CHRISTINE NICOLE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|HARNISH, CHRISTINE NICOLE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|HARNISH, CHRISTINE NICOLE
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|HARNISH, CHRISTINE NICOLE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|HARNISH, CHRISTINE NICOLE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|THEFT-SCHEME: LESS $1000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|FRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|PERSON DISPLAYING LIC NOT ISSUED TO HIM
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|DRIV WHILE IMPAIRED BY DRUG/DRUG & ALCOHOL WHILE TRANS MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|DRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE WHILE TRANSPORTING A MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|JONES, TYLER PATRICK
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|KOCH, JOSEPH LOUIS
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|KOCH, JOSEPH LOUIS
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|KOCH, JOSEPH LOUIS
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/17
|MCDERMOTT, BENJAMIN JOSEPH
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|PLYMPTON, KENNETH LEE
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|PLYMPTON, KENNETH LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|POPE, CLIFTON
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|POPE, CLIFTON
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|POPE, CLIFTON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|POPE, CLIFTON
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|POPE, CLIFTON
|CARJACKING
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|8/29/17
|THOMPSON, JOSHUA NEIL
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC