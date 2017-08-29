Daily arrest report for August 28, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/28/17FAITH, BRIAN ALLENMALICIOUS BURNING/SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/28/17FAITH, BRIAN ALLENARSON-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
8/28/17FAITH, BRIAN ALLENRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/28/17FAITH, BRIAN ALLENRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/28/17FAITH, BRIAN ALLENRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/28/17FAITH, BRIAN ALLENRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/28/17FAITH, BRIAN ALLENRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/28/17FAITH, BRIAN ALLENRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/28/17FAITH, BRIAN ALLENARSON SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/28/17HORNER, TERRY RAYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
8/28/17LANDIS, KELLI SUEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/17LANDIS, KELLI SUEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/17LANDIS, KELLI SUENEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/17LANDIS, KELLI SUEDRIVING WHILE IMPAIRED BY ALCORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/17LEWIS, PATRICIA VANESSAPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
8/28/17NEUBERTH, ROBERT MICHAEL JRTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/17NEUBERTH, ROBERT MICHAEL JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/17NEUBERTH, ROBERT MICHAEL JRASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/17SWARTZ, MICHAEL BRANDONFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/17WATKINS, ROBERT RUDELLCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
8/28/17WHALEY, HARRY ANTHONYDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
64°