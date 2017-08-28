Daily arrest report for August 27, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/26/17
|BAKER, DALE LEE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/26/17
|BROWN, BETTY JANE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/26/17
|BROWN, MATTHEW EDWARD
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/26/17
|BROWN, MATTHEW EDWARD
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/26/17
|BROWN, MATTHEW EDWARD
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/26/17
|FISHER, DAVID LEE
|MALICIOUS BURNING/SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|FISHER, DAVID LEE
|ARSON-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|FISHER, DAVID LEE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|FISHER, DAVID LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|FISHER, DAVID LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|HEATH, AMBER NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|LEATHERWOOD, PATRICK COLTON
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|MESSICK, KEITH THOMAS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|PRESCO, XAVIER MELVIN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|SYNAN, CARY JOSEPH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/26/17
|SYNAN, CARY JOSEPH
|ALC BEV./RETAIL AREA DRINK
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/26/17
|SYNAN, CARY JOSEPH
|BURGLARY-FOURTH DEGREE/TOOLS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/26/17
|SYNAN, CARY JOSEPH
|DRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/26/17
|WOODWORTH, KEVIN KEOWN
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|WOODWORTH, KEVIN KEOWN
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|WOODWORTH, KEVIN KEOWN
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|WOODWORTH, KEVIN KEOWN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|8/26/17
|WOODWORTH, KEVIN KEOWN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC