Daily arrest report for August 23, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/23/17BARNHART, GEORGE ALEXANDERDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
8/23/17BARNHART, GEORGE ALEXANDERUNAUTH REMOVAL OF PROP 
8/23/17BARNHART, GEORGE ALEXANDERDRIVING WITHOUT LICENSE 
8/23/17BARNHART, GEORGE ALEXANDERDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
8/23/17BARNHART, GEORGE ALEXANDERDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
8/23/17CHARLES, LANNY RAY JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/23/17FULLER, THOMAS ROWE IIICONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/23/17HILL, JOHN EDWARD JRCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
8/23/17HOLEBROOK, HAROLD HAMILTON IIIMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/23/17MCCULLOUGH, PATRICK OLIVERFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/23/17MERRELL, AMANDA KAYCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
8/23/17MOORE, MICHAEL JEROMEHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/23/17MOORE, MICHAEL JEROMETELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/23/17RENNER, DAVID CHARLES JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/23/17RENNER, DAVID CHARLES JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/23/17RHOTEN, CHARLES LACEYCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/23/17SHAMER, DAVID JOSEPHDISTURB THE PEACEHELD AT CCDC
8/23/17SHAMER, DAVID JOSEPHRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
8/23/17SHAMER, DAVID JOSEPHRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
8/23/17SHAMER, DAVID JOSEPHFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
8/23/17SHAMER, DAVID JOSEPHMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000HELD AT CCDC
8/23/17SHAMER, DAVID JOSEPHMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000HELD AT CCDC
8/23/17SHAMER, DAVID JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/23/17STREVIG, KEVIN ALLENFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
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