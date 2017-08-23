Daily arrest report for August 22, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/22/17
|FULLER, THOMAS ROWE III
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/22/17
|FULLER, THOMAS ROWE III
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|8/22/17
|FULLER, THOMAS ROWE III
|OBSTRUCT JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/22/17
|FULLER, THOMAS ROWE III
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|8/22/17
|FULLER, THOMAS ROWE III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/22/17
|FULLER, THOMAS ROWE III
|FRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS
|HELD AT CCDC
|8/22/17
|GIGGARD, WILLIAM BOYD
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/22/17
|KEATING, JOHN JOSEPH
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/17
|KEATING, JOHN JOSEPH
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/17
|KEATING, JOHN JOSEPH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/17
|KEATING, JOHN JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/22/17
|MCVICKER, CIARA MECHELLE
|CON-THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/22/17
|OWENS, AMANDA JEAN
|CON-THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC