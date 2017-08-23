Daily arrest report for August 22, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/22/17FULLER, THOMAS ROWE IIICONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
8/22/17FULLER, THOMAS ROWE IIITHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
8/22/17FULLER, THOMAS ROWE IIIOBSTRUCT JUSTICEHELD AT CCDC
8/22/17FULLER, THOMAS ROWE IIIOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
8/22/17FULLER, THOMAS ROWE IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/22/17FULLER, THOMAS ROWE IIIFRAUD-PER.IDENT.AVOID PROSHELD AT CCDC
8/22/17GIGGARD, WILLIAM BOYDCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/22/17KEATING, JOHN JOSEPHFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/17KEATING, JOHN JOSEPHINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/17KEATING, JOHN JOSEPHDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/17KEATING, JOHN JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/22/17MCVICKER, CIARA MECHELLECON-THEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/22/17OWENS, AMANDA JEANCON-THEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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