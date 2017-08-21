Daily arrest report for August 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/20/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|THEFT-SCHEME: $100,000 PLUS
|8/20/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|THEFT: $100,000 PLUS
|8/20/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|8/20/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|8/20/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|8/20/17
|ELGIN, MELVIN ROSS II
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/20/17
|ELGIN, MELVIN ROSS II
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/20/17
|ELGIN, MELVIN ROSS II
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/20/17
|ELGIN, MELVIN ROSS II
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/20/17
|GUNTHER, GREGORY MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/20/17
|GUNTHER, GREGORY MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/20/17
|HYDE, MICHAEL JOHN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|8/20/17
|LAUGHMAN, ADAM LEE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC