Daily arrest report for August 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/20/17DOLLY, AMY GENNELLTHEFT-SCHEME: $100,000 PLUS 
8/20/17DOLLY, AMY GENNELLTHEFT: $100,000 PLUS 
8/20/17DOLLY, AMY GENNELLMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
8/20/17DOLLY, AMY GENNELLBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT 
8/20/17DOLLY, AMY GENNELLBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL 
8/20/17ELGIN, MELVIN ROSS IIVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/20/17ELGIN, MELVIN ROSS IIVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/20/17ELGIN, MELVIN ROSS IIVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/20/17ELGIN, MELVIN ROSS IIVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/20/17GUNTHER, GREGORY MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/20/17GUNTHER, GREGORY MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/20/17HYDE, MICHAEL JOHNCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
8/20/17LAUGHMAN, ADAM LEEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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