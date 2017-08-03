Daily arrest report for August 2, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/2/17
|BALSER, STEPHEN ERIC
|CAMERA-PRIVATE RESIDENCE
|HELD AT CCDC
|8/2/17
|BARRICK, CASEY COLLEEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/2/17
|BARRICK, CASEY COLLEEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/2/17
|CHANEY-SEMOLA, CHERYL ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/2/17
|COCKRAN, JAMES HOLLIS
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|8/2/17
|COCKRAN, JAMES HOLLIS
|ATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOT
|HELD AT CCDC
|8/2/17
|PETERS, ERIC JAMES
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|8/2/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|DISORDERLY CONDUCT
|8/2/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERS
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|FRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10K
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|CON-FRAUD ID INFO THFT $1K -<$10K
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|FRAUD ID INFO THFT $1K -<$10K
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|CON-USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERS
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|CON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|CON-FRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10K
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|RIGGS, AMBER ELIZABETH
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/2/17
|SCHNEIDER, MICHAEL BRIAN
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/2/17
|WALTERS, BETTY ANN
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE