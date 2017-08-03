Daily arrest report for August 2, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/2/17BALSER, STEPHEN ERICCAMERA-PRIVATE RESIDENCEHELD AT CCDC
8/2/17BARRICK, CASEY COLLEENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/2/17BARRICK, CASEY COLLEENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/2/17CHANEY-SEMOLA, CHERYL ANNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/2/17COCKRAN, JAMES HOLLISTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
8/2/17COCKRAN, JAMES HOLLISATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOTHELD AT CCDC
8/2/17PETERS, ERIC JAMESVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
8/2/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDDISORDERLY CONDUCT 
8/2/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHUSE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERSRELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHFRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10KRELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHCON-FRAUD ID INFO THFT $1K -<$10KRELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHFRAUD ID INFO THFT $1K -<$10KRELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHCON-USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERSRELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHCON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHCON-FRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10KRELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17RIGGS, AMBER ELIZABETHCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED TO OTHER AGENCY
8/2/17SCHNEIDER, MICHAEL BRIANVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/2/17WALTERS, BETTY ANNBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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