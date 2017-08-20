Daily arrest report for August 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/19/17
|ELY, MATHEW CHARLES
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/19/17
|FAMA, NICHOLAS ALEXANDER
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|8/19/17
|FAMA, NICHOLAS ALEXANDER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|8/19/17
|MONTIEL, JONATAN CHAGALA
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|8/19/17
|MONTIEL, JONATAN CHAGALA
|INTOXICATED ENDANGER
|8/19/17
|MONTIEL, JONATAN CHAGALA
|INTOXICATED ENDANGER
|8/19/17
|MONTIEL, JONATAN CHAGALA
|INTOXICATED ENDANGER
|8/19/17
|MONTIEL, JONATAN CHAGALA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|8/19/17
|MONTIEL, JONATAN CHAGALA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|8/19/17
|MONTIEL, JONATAN CHAGALA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|8/19/17
|SWIECIKI, ROBERT ANTHONY
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/19/17
|USLIN, SCOTT JAMES
|POSSESS/ISSUE FORGED CURRENCY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/19/17
|USLIN, SCOTT JAMES
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/19/17
|USLIN, SCOTT JAMES
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/19/17
|USLIN, SCOTT JAMES
|CURRENCY:MAKE IMAGE
|RELEASED-UNSECURED BOND