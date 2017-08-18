Daily arrest report for August 17, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/17/17
|ALLEN, BOYCE LEE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|BARNES, CODY JACOB
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|BARNES, CODY JACOB
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|CREAMER, TARA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|EARLY, TAMEASHA NIKIA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|EVANS, LEWIS MATTHEW
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|FAMA, NICHOLAS ALEXANDER
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/17
|FAMA, NICHOLAS ALEXANDER
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/17
|GOVER, SEAN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|GRABOWSKI, SAMUEL NATHAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/17
|KISER, LYNDIE PAULENE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|KRAUSS, ADAM SEAN
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/17
|KRAUSS, ADAM SEAN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/17
|MILLER, ROBERT EUGENE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|RAVER, MANLEY GENE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|8/17/17
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|ALCOHOLIC BEVERAGE-INTOXICATED AN DID ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/17
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|DISTURB THE PEACE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/17
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/17
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/17/17
|SCOTT, KATELYNN ASHLEY
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE