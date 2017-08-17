Daily arrest report for August 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/16/17
|BEVANS, RONNIE LEE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|BRYANT, KENNETH LAKE
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/17
|BRYANT, KENNETH LAKE
|TAKING VEH W/O OWNER CONSENT W/INT DEPRIVE OWNER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/17
|BRYANT, KENNETH LAKE
|DRIVING VEH W/O OWNER CONSENT W/INT DEPRIVE OWNER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/17
|CARROLL, BRIAN HENRY JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|EYLER, BRETT
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|GOGEL, KINSEY ANDREW HOLLAND
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|GROVES, AMBER TIFFANY
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/17
|HINKHAUS, MEGAN ELIZABETH
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/17
|HINKHAUS, MEGAN ELIZABETH
|FRAUD-WELFARE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/17
|HINKHAUS, MEGAN ELIZABETH
|FRAUD-OBTAIN DRUG/MEDICAL CARE $1,000+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/17
|MARCH, JORDAN LEE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/17
|MCVICKER, CIARA MECHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|MEACHAM, THERESA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/16/17
|MONALDI, GINO SCOTT
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|MONALDI, GINO SCOTT
|EXTORTION: VALUE $1K TO <$10,000
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|MONALDI, GINO SCOTT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|MONALDI, GINO SCOTT
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|RAY, DANTE MILTON
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|8/16/17
|TRACEY, RICHARD EUGENE JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC