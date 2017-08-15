Daily arrest report for August 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/13/17
|BUNCH, CASS NMN IV
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|BUNCH, CASS NMN IV
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|BUNCH, CASS NMN IV
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|BUNCH, CASS NMN IV
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|BUNCH, CASS NMN IV
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|BUNCH, CASS NMN IV
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|ECKENRODE, TIMOTHY DOUGLAS
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|GONZALEZ, JUSTIN ANDY
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|GONZALEZ, JUSTIN ANDY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|GREEN, AMY LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|LIMA, SHEREE JANE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|PEACH, GEORGE BYERLY
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/13/17
|PEACH, GEORGE BYERLY
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE