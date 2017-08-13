Daily arrest report for August 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/12/17
|BOWMAN, RIVER LEE
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/12/17
|COLTON, LOGAN LEANNA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|8/12/17
|GAUGER, MELANIE ANN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/12/17
|HOOVER, RAYMOND JOHN
|VIOLATION OF PROBATION
|8/12/17
|JONES, FRED
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/17
|JONES, FRED
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/17
|JONES, FRED
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/17
|JONES, FRED
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/17
|KOLPER, JOSHUA LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/12/17
|MASILEK, JOSEPH MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/17
|MASILEK, JOSEPH MICHAEL
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/17
|MASILEK, JOSEPH MICHAEL
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/17
|MASILEK, JOSEPH MICHAEL
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/17
|WINSTEAD-MARKS, DUSTIN LEE
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE