Daily arrest report for August 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/12/17BOWMAN, RIVER LEECONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/12/17COLTON, LOGAN LEANNACONTEMPT OF COURT/FTA 
8/12/17GAUGER, MELANIE ANNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/12/17HOOVER, RAYMOND JOHNVIOLATION OF PROBATION 
8/12/17JONES, FREDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/17JONES, FREDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/17JONES, FREDDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/17JONES, FREDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/17KOLPER, JOSHUA LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/12/17MASILEK, JOSEPH MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/17MASILEK, JOSEPH MICHAELVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/17MASILEK, JOSEPH MICHAELCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/17MASILEK, JOSEPH MICHAELCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/17WINSTEAD-MARKS, DUSTIN LEEVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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