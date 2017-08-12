Daily arrest report for August 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/11/17
|BOWEN, LYNN ANN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|COLEY, MARCIAN DUVAL JR
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|GARLAND, JOSEPH KEVIN
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|ROSEWAG, AMANDA SUSAN
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/17
|ROSEWAG, AMANDA SUSAN
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/17
|ROSEWAG, AMANDA SUSAN
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/17
|ROSEWAG, AMANDA SUSAN
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/17
|ROSEWAG, AMANDA SUSAN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/17
|ROSEWAG, AMANDA SUSAN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/17
|ROSEWAG, AMANDA SUSAN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/17
|ROSEWAG, AMANDA SUSAN
|DRIVING ON REFUSED LIC AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/17
|SMITH, ALDAWIN HOUSTON
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|SMITH, BYRON RAY JR
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|SMITH, WILLIAM THOMAS LEE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/11/17
|SMITH, WILLIAM THOMAS LEE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/11/17
|THOMPSON, RAY ASHFORD III
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|THOMPSON, RAY ASHFORD III
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|THOMPSON, RAY ASHFORD III
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|THOMPSON, RAY ASHFORD III
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|THOMPSON, RAY ASHFORD III
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|THOMPSON, RAY ASHFORD III
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|THOMPSON, RAY ASHFORD III
|FAILING TO PERFORM REQUIRED ACT PERTAINING TO DRIVERS LIC
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|THOMPSON, RAY ASHFORD III
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|THOMPSON, RAY ASHFORD III
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|TURCO, JEFFREY CLAYTON JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/11/17
|ZEPP, DAVID LEE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|ZEPP, DAVID LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|8/11/17
|ZEPP, DAVID LEE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC