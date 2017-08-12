Daily arrest report for August 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/11/17BOWEN, LYNN ANNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
8/11/17COLEY, MARCIAN DUVAL JRCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/11/17GARLAND, JOSEPH KEVININTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
8/11/17ROSEWAG, AMANDA SUSANFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-UNSECURED BOND
8/11/17ROSEWAG, AMANDA SUSANFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-UNSECURED BOND
8/11/17ROSEWAG, AMANDA SUSANDRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
8/11/17ROSEWAG, AMANDA SUSANFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED-UNSECURED BOND
8/11/17ROSEWAG, AMANDA SUSANDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
8/11/17ROSEWAG, AMANDA SUSANDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
8/11/17ROSEWAG, AMANDA SUSANDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
8/11/17ROSEWAG, AMANDA SUSANDRIVING ON REFUSED LIC AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
8/11/17SMITH, ALDAWIN HOUSTONFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
8/11/17SMITH, BYRON RAY JRFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/11/17SMITH, WILLIAM THOMAS LEECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/11/17SMITH, WILLIAM THOMAS LEECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/11/17THOMPSON, RAY ASHFORD IIIDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
8/11/17THOMPSON, RAY ASHFORD IIIATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
8/11/17THOMPSON, RAY ASHFORD IIIATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
8/11/17THOMPSON, RAY ASHFORD IIIDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
8/11/17THOMPSON, RAY ASHFORD IIIDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/11/17THOMPSON, RAY ASHFORD IIIDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/11/17THOMPSON, RAY ASHFORD IIIFAILING TO PERFORM REQUIRED ACT PERTAINING TO DRIVERS LICHELD AT CCDC
8/11/17THOMPSON, RAY ASHFORD IIIDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
8/11/17THOMPSON, RAY ASHFORD IIIDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
8/11/17TURCO, JEFFREY CLAYTON JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED TO OTHER AGENCY
8/11/17ZEPP, DAVID LEETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
8/11/17ZEPP, DAVID LEEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
8/11/17ZEPP, DAVID LEEBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
82°