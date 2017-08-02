Daily arrest report for August 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/1/17BITTNER, JASON MATTHEWVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/1/17BROOKS, NIASIA NICOLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/1/17CROWN, JAMES JOHNATHANATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
8/1/17CROWN, JAMES JOHNATHANATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
8/1/17CROWN, JAMES JOHNATHANATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOTHELD AT CCDC
8/1/17CROWN, JAMES JOHNATHANDRIVING UNINSURED VEHICLEHELD AT CCDC
8/1/17DISHON, THOMAS LEE JRDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
8/1/17GONZALEZ, WILLIAM AMELVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/1/17MELTON, MICHAEL ERNESTCONTEMPT OF PRE-TRIALHELD AT CCDC
8/1/17PROVENZA, MADINA EMILYCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONRELEASED ON BOND
8/1/17SABOLIC, JOSEPH BENEDICT IIITHEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
8/1/17SABOLIC, JOSEPH BENEDICT IIITHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
8/1/17SABOLIC, JOSEPH BENEDICT IIICONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
8/1/17SABOLIC, JOSEPH BENEDICT IIIMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
8/1/17SABOLIC, JOSEPH BENEDICT IIIBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
8/1/17SPITZER, ATHEA MARIECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/1/17WOODS, ANDREW PARNELLFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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