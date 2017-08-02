Daily arrest report for August 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/1/17
|BITTNER, JASON MATTHEW
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|BROOKS, NIASIA NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|CROWN, JAMES JOHNATHAN
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|CROWN, JAMES JOHNATHAN
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|CROWN, JAMES JOHNATHAN
|ATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOT
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|CROWN, JAMES JOHNATHAN
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|DISHON, THOMAS LEE JR
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|GONZALEZ, WILLIAM AMEL
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/1/17
|MELTON, MICHAEL ERNEST
|CONTEMPT OF PRE-TRIAL
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|PROVENZA, MADINA EMILY
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|RELEASED ON BOND
|8/1/17
|SABOLIC, JOSEPH BENEDICT III
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|SABOLIC, JOSEPH BENEDICT III
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|SABOLIC, JOSEPH BENEDICT III
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|SABOLIC, JOSEPH BENEDICT III
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|SABOLIC, JOSEPH BENEDICT III
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|8/1/17
|SPITZER, ATHEA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/1/17
|WOODS, ANDREW PARNELL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC